Dix militaires de Marche-en-Famenne ont pris vendredi leurs quartiers à la maison de repos Alegria de Lustin (Profondeville), indique la Défense. Ils sont présents pour renforcer le personnel de l'établissement, notamment pour la partie logistique.

Les militaires détachés de leur caserne font partie du troisième "Élément médical d'intervention". Ce sont des ambulanciers et des brancardiers. Il n'apportent pas de soins aux résidents de la maison de repos à proprement parler. Leur tâches impliquent la désinfection des chambres, des parties communes et du matériel. Ils aident aussi à la distribution des repas et contribuent à d'autres aspects logistiques. Une équipe travaillera le matin, l'autre l'après-midi, cela sept jours sur sept.

La résidence Alegria a une capacité de 66 résidents. Comme dans beaucoup de maisons de repos, plusieurs sont touchés par le covid-19. L'Agence wallonne pour une Vie de qualité (Aviq) ne souhaite cependant pas en communiquer le nombre, préférant donner des statistiques globales pour l'ensemble des maisons de repos.

Pour l'instant, la durée de la mission de la Défense à Lustin est fixée à sept jours. Elle pourrait toutefois être prolongée.

Depuis mardi, la Défense est également présente dans une maison de repos de Jette. D'autres établissements pourraient également recevoir son appui prochainement.