La députée fédérale et conseillère communale namuroise, Eliane Tillieux (PS), a été réveillée par des gilets jaunes jeudi matin vers 06h00 à son dimicile de Champion (Namur), a-t-elle indiqué, confirmant une information de L'Avenir.

Les gilets jaunes étaient au nombre de sept. "Ils ont sonné, donc je suis sortie pour discuter", a expliqué la socialiste qui siégeait au Parlement wallon lors de la dernière législature. "Malheureusement, nous n'avons pas réellement pu échanger car ils ne m'ont pas laissé la parole. Selon eux, le PS ne devait pas s'associer au MR en Wallonie. Il m'ont aussi lancé qu'Elio Di Rupo devrait plutôt se trouver dans une maison de repos à son âge. Rien de très constructif donc."

"Je leur ai tout de même rappelé que l'ambition du PS était initialement de former une majorité de gauche avec le PTB, qui n'a pas pris ses reponsabilités", a-t-elle ajouté. "J'ai aussi souligné que les mesures ultralibérales prises par les derniers gouvernements n'étaient pas de notre ressort, puisque nous étions dans l'opposition. Quant à Elio, il a fait de loin le meilleur score wallon aux derniers suffrages et il fait justement partie de ces personnes qui osent prendre leurs reponsabilités. C'est le peuple qui a décidé de son élection et ce n'est pas à une poignée de gilets jaunes d'en décider autrement."

"On doit tout de même admirer le courage de ces activistes qui luttent pour un monde plus positif. Leurs revendications sont d'ailleurs largement soulevées par notre programme 'Un toit, un emploi'", a-t-elle encore affirmé. "Le problème, c'est la manière dont ils mènent ce combat. J'aurais nettement préféré que nous convenions d'une réelle rencontre, qui permette d'avoir un vrai dialogue sur des propositions concrètes."

A défaut de laisser leurs coordonnées, les militants ont saupoudré le jardin et la porte de la députée fédérale de farine et de blé. Ils lui ont aussi fait cadeau de leurs calicots laissant apparaître des messages comme "Mort au capitalisme de gauche" ou "Travaille, consomme et ferme ta gueule".

Ce n'est pas la première fois que les gilets jaunes namurois réveillent une personnalité politique. Le bourgmestre de Namur et président du cdH, Maxime Prévot, a déjà été leur cible. Les membres du collège communal Anne Barzin (MR) et Philippe Noël (Ecolo) y ont également eu droit.