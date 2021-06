Cela fait quasiment un an et demi que le secteur culturel vit au ralenti et c’est un euphémisme. Malgré tout, le mois de juin est toujours le moment propice pour présenter la prochaine saison 2021-2022. Une certitude, elle aura une saveur particulière. "Cela fait de trop nombreux mois que notre personnel vit dans une ambiance anxiogène", confie Jean-Marie Allard, le président du Conseil d’Administration. "Jamais on n’aurait imaginé des artistes et des animateurs bosser en télétravail. Après 23 ans à la tête de notre institution, notre directeur Patrick Colpé va céder le relais à Virginie Demilier ce 30 juin. Il avait repris le théâtre après sa rénovation et lui a donné une renommée internationale. On n’imaginait pas qu’il parte un jour mais c’est donc sa dernière programmation."

Un tiers de cette prochaine saison est constituée de reprises de spectacles qui n’ont pu être montrés en temps et en heure, en espérant que la vie puisse reprendre un cours normal et que la culture redevienne un enjeu essentiel de la société. "On a fait un pro gramme comme si de rien n’était, même si le contexte continue de m’étonner", explique Patrick Colpé. "Sur la dernière année, on a perdu de 800.000 à un million de recettes mais le public s’est montré généreux en laissant 50.000 euros aux artistes. Comme l’ensemble des professionnels, je continue d’être choqué de l’indécence injuriante des pouvoirs politiques qui ont affiché un mépris au-delà de la compréhension. Les unités psychiatriques pour les jeunes sont remplies et les certificats pour des problè mes mentaux pleuvent alors qu’on aurait pu jouer un formidable rôle de lien social. Les Flamands vont pouvoir faire Tomorrowland. On sent le poids de Jan Jambon alors que la Fédération Wallonie-Bruxelles a été complètement absente des débats. C’est choquant et cela laissera des traces."

Ce qui n’empêchera pas le Théâtre de proposer une trentaine de spectacles, du théâtre, de la musique, des concerts de la Philarmonique et une programmation complète du jeune public. Parmi ceux-ci, bien entendu, quelques créations maison. Dont "Christophe quelque chose" d’Yvain Juillard. "Nous aurons aussi Tacoma Garage, de Corentin Skwara qui a pris la route pour suivre la tournée de rockers américains, tous septuagénaires. Une magnifique histoire d’une passion et d’une rencontre." Des classiques seront également proposés, comme la Mouche, d’après une nouvelle de George Langelaan, la dame à la camionnette, inspiré du récit "The lady in the van" ou un tramway nommé Désir, de Tennessee Williams. "Des créations sont surprenantes et bourrées d’émotions. Je pense à "Gardenia", où l’actrice Vanessa Van Durme rassemble des amis transsexuels et travestis. "Golem" permet la rencontre d’un sculpteur et d’un danseur." Le discours aux nations africaines de l’auteur sénégalais Felwinne Sarr sera aussi interprété par le comédien burkinabé Etienne Minoungou. Au rayon musical, seront programmés Quentin Dujardin, Louis Chedid, Charlélie Couture, Keren Ann ou encore Thomas Fersen. Le programme complet est bien entendu à retrouver sur le site Internet du Théâtre.

Grégory Piérard