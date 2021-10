La Fabrique Circuit Court, coopérative spécialisée dans l'alimentation en circuit court basée dans le parc d'activité du Bureau économique de la province de Namur, à Rhisnes (Namur), a été officiellement inaugurée jeudi. Les ministres wallons Céline Tellier (Ecolo) et Willy Borsus (MR) étaient présents pour l'occasion, au même titre qu'un représentant de leur homologue Christie Morreale (Ecolo). Déployé sur plus de 2.700 mètres carrés, le nouveau pôle agro-alimentaire du circuit court a été créé sous l'impulsion de la coopérative Paysans Artisans, qui commercialise des produits locaux et artisanaux en ligne et via plusieurs magasins de proximité à Namur et aux alentours.

Dans les installations, on trouve plusieurs ateliers coopératifs: un petit abattoir de volailles, une légumerie, une conserverie et une bocalerie. Ethiquable, une coopérative qui crée et distribue des produits bio et équitables, s'y est également implantée. En sus, l'infrastructure accueille cinq ateliers indépendants : un atelier de découpe de viande, un atelier de production de crèmes glacées, une miellerie, un service traiteur, et enfin un atelier de pressage de jus. L'offre devrait, par ailleurs, être complétée à l'avenir.

Outre une implantation plus forte et cohérente, le regroupement de ces différentes activités permet des synergies, mais aussi des économies. Chaufferie au bois, cafétéria, salle de réunion, parkings, égouttage et réseau électrique sont ainsi mutualisés.

L'investissement s'élève à 4,6 millions d'euros et a été subsidié à hauteur d'un peu plus de 850.000 euros par les différents niveaux de pouvoir et plusieurs partenaires.

Une "fiesta inaugurale" ouverte au grand public est organisée samedi de 12h00 à 22h00. Différentes activités seront proposées telles un marché de producteurs et des visites des ateliers avec les porteurs de projets. Bar, restauration et animation musicale sont également prévus.