“Ma femme a eu de la chance : à moins de 5 centimètres, les impacts de balles explosaient la vitre à hauteur de sa tête.”

Un habitant de la région de Rochefort, François Terwagne, nous a fait part de sa colère. Et pour cause : dimanche vers 15 heures, son épouse l’appelait en pleurs. Sa voiture venait d’être touchée par une balle perdue provenant d’une chasse qui se déroulait dans les environs.

“À tous ceux qui viennent ou vont vers Havrenne par la route en béton en venant de la route de Ciney, soyez prudents, on chasse à cet endroit. Ma femme en a fait les frais en revenant du boulot et s’est fait tirer dessus. Elle a eu beaucoup de chance. Elle a été touchée au montant de portière côté passager. À moins de 5 cm, les impacts de balles explosaient la vitre à hauteur de sa tête et les conséquences auraient pu être bien plus graves !”

Le mari en colère poursuit : “Elle est néanmoins fortement choquée. La police est venue sur place faire les constatations et retrouver les auteurs. Plainte sera déposée. Des témoins sont également venus signaler que ça tirait à tout-va en direction de la route et que la situation était très dangereuse. En attendant, je ne félicite pas ces tocards irresponsables, ces bidasses de la chasse qui tirent comme des branquignols et qui mettent la vie des gens en danger. Inadmissible. Plainte suivra et j’espère que le ou les coupables seront retrouvés et condamnés.”

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les éventuelles responsabilités dans le chef des chasseurs ou de l’organisateur de cette chasse.

En décembre 2017, une camionnette de la Poste avait également fait les frais d’une balle perdue non loin de là, à Jemelle. La balle avait aussi fini dans la carrosserie du véhicule, conduit par un intérimaire de Bpost résidant dans la région.

Le commissaire divisionnaire de la zone de police Lesse et Lhomme, Pierre Jacobs, expliquait alors que ce type d’accident était très rare.

La location des droits de chasse rapporte chaque année 245 .000 euros à la Ville de Rochefort.