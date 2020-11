La première vague de Covid au printemps dernier a été l’occasion pour bon nombre de personnes de revoir leur mode de consommation, de privilégier des filières courtes et d’être attentifs au contenu de leur assiette. Paysans-Artisans, une Coopérative de producteurs et consommateurs née en 2013, a dû faire face à une demande exponentielle et son expérience en logistique lui a permis de la rencontrer. "Début mars, nous avions 450 commandes hebdomadaires et lors de notre pic la semaine du 20 avril, ce chiffre est passé à 1380" précise le co-directeur Benoît Dave. "La vente en ligne, c’est notre core business. Nous avons donc pu rapidement nous adapter, même s’il a fallu que la production suive. La grande distribution y était moins bien préparée et nous en avons profité. À ce moment-là, pas mal de gens avaient également peur que l’approvisionnement en denrées alimentaires ne suive pas."