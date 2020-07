Nous apprenons que le collège de Namur vient d'accepter ce matin une foire plus courte et réaménagée.

La nouvelle n'est pas encore officielle car la ville ne souhaite pas communiquer avant d'avoir averti les forains, mais la foire de Namur pourra bien se tenir en version plus courte et qui nécessitent de nombreux aménagements: le collège des bourgmestre et échevins vient de se prononcer positivement.

Les modalités ne sont pas encore rendues publiques, mais des sources proches du dossier évoquent un parcours amputé du parking des casernes dont les manèges qui s'y trouvent habituellement pourraient éventuellement trouver place ailleurs.

La foire serait donc disposée rue des Bourgeois et jusqu'à l'école Henri Maus, avec des mesures de sécurité renforcées aux entrées pour prendre un maximum de précautions sanitaires en raison de la transmission possible du covid-19, la ville a particulièrement insisté sur ce point.

Elle se tiendrait du 15 au 31 juillet, ce qui ne laisse que 5 jours aux services pour la préparer, du jamais vu dans l'histoire de la foire de Namur. Mais nombreux sont ceux, tant parmi les forains qu'au sein des Namurois, à voir d'un bon œil la tenue de cet événement estival qui avait été annulé dans un premier temps.

Nous reviendrons avec plus de précisions dans le courant de l'après-midi.