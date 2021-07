C’est sur un champ de foire remanié que la soixantaine de forains de cette édition 2021 installent leurs stands et manèges. Cette année, en raison du chantier en cours sur la parking des Casernes, ce parking ainsi qu’une partie importante de la rue des Bourgeois adjacente sont inaccessibles. Le champ de foire est donc quelque peu déplacé et occupe les artères et places suivantes, qui seront, pour l’occasion, fermées à la circulation des véhicules : la place des Cadets, a rue du Quatrième Génie, la rue des Bourgeois, dans sa partie connexe au boulevard Cauchy, le boulevard Cauchy, de son croisement avec la rue des Bourgeois jusqu’à la passerelle d’Herbatte (deux des quatre bandes resteront ouvertes à la circulation vers la gare et vers Jambes).

Conformément aux dernières mesures annoncées par le Codeco du 18 juin dernier, le port du masque sur le champ de foire et les attractions sera de rigueur sauf pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accompli. La circulation sur le champ de foire se fera librement : concrètement, il n’y aura ni sens de circulation obligatoire ni périmètre strictement fermé avec une entrée et une sortie unique. Les attractions seront régulièrement désinfectées et le public invité à maintenir la distanciation sociale et à se désinfecter les mains. La petite restauration sur le champ de foire sera soumise au protocole horeca.

La Foire sera ouverte à partir du vendredi 2 juillet à 16h. Elle accueillera le public, tous les jours :