Mais l’affluence devrait notamment être limitée par un service de sécurité à l’entrée pour respecter la distanciation sanitaire.

À la lecture de l’arrêté ministériel du 30 juin, il ressort que les forains sont soumis aux dispositions relatives aux marchés hebdomadaires et non à celles des événements. La foire n’est donc pas soumise à la règle des mille personnes maximum.

Il y a donc une brèche dans laquelle les forains essaient de se frayer un chemin, d’autant que la foire du midi est autorisée dans quelques semaines. "Nous sommes sensibles aux difficultés financières du secteur qui découvre qu’il peut enfin reprendre ses activités, mais il y a une différence entre 2 ou 3 manèges sur une place de village et une foire comme celle de Namur avec des dizaines de métiers et plusieurs milliers de personnes certains jours", tempère l'échevine des fêtes Anne Barzin qui a rencontré une délégation de forains la semaine dernière et ce lundi.

"La santé publique est évidemment la priorité. Il ne faut pas que la foire de Namur soit un nouveau foyer de contamination du virus. Pour qu’elle puisse se tenir, il faut que toutes les conditions et mesures définies dans l’arrêté soient respectées", explique-t-elle. La principale difficulté étant de garantir 1,5 mètre carré de surface par personne pour la distanciation sociale. Compliqué de contrôler la densité de population quand il y a plusieurs entrées possibles à moins de poster barrières et gardes pour réguler…