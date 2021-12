Après une année de repos due à l'épidémie de la Covid, l'univers des amateurs de livres et des collectionneurs de papiers imprimés ou manuscrits étaient dans l'attente d'une réponse positive quant au nombreuses questions soulevées par les instances gouvernementales. La décision est finalement tombée et le rendez-vous de fin d'année des papyrophiles aura lieu comme prévu initialement les 18 et 19 décembre.

Claude Wislet, organisateur, indique : "Ce rendez-vous espéré depuis 2 ans regroupe comme de tradition un panel très hétéroclite de libraires et de spécialistes dans des domaines allant du livre de poche aux livres anciens avec de somptueuses reliures en cuir. Éditions originales, illustrées ou régionalisme seront de la sélection. La bande dessinée omniprésente montrera des livres dédicacés, des planches originales et de la para‐bédé. Cartes postales anciennes, affiches, gravures et documents anecdotiques feront aussi partie des pièces à découvrir. On peut annoncer dès à présent : L'Art de la Verrerie de Haudicquer de Blancourt un des premiers livres consacré à la verrerie paru en 1697 ; une édition originale de Victor Hugo dédicacée ; plus récent un catalogue de photos érotiques des années 1950,mais ainsi une infinité d'autres œuvres intéressantes."