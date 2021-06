La formation chauves-souris de Natagora débarque à Namur Namur JVE Initiée en 2019, la formation en chiroptérologie de Natagora dépose ses valises pour la première fois à Namur à la rentrée 2021. © Thomas Meunier

Voici plus de 18 ans que Natagora organise des formations itinérantes, changeant de ville à chaque rentrée. Reconnue comme institution scientifique au niveau fédéral, l’association propose des formations complètes dans sept domaines différents : botanique, chiroptérologie, entomologie, éthologie, herpétologie, ornithologie et photographie. Quel que soit le sujet étudié, l’approche théorique et les nombreuses sorties sur le terrain ont pour objectif de mieux faire connaître la nature, afin de former les acteurs de sa protection. Olivier Dupont, assistant de projet Formations, explique : "La Belgique compte 24 espèces de chauves-souris, dont certaines ont des populations très faibles. A travers ces cours, notre objectif est d’outiller les élèves afin qu’ils puissent s’impliquer concrètement pour ces les animaux dans leur région. Et cette année, la formation en chiroptérologie s’installe sur Namur." La formation de chiroptérologie est dispensée par des volontaires actifs dans le groupe de travail chauves-souris de Natagora. L’association forme aux techniques d’étude et d’inventaire : inventaire au détecteur, comptages hivernaux, suivis de colonies, etc. Les élèves sont également accompagnés dans la compréhension et la mise en place de moyens de conservation (actions sur les gîtes, les paysages, les forêts, les connexions) et d’activités de sensibilisation du public. Dispensée en cours du soir, une fois par semaine, les cours s’étalent sur un an. Des travaux pratiques sont proposés, principalement le week-end et parfois en semaine. Un travail de fin d’étude vient compléter le programme. Il permet de mettre directement les compétences acquises en pratique sur le terrain.