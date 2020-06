Son concepteur paysagiste nous explique à quel point son usage changera à l’avenir.

Il a été question de la place Maurice Servais lors du dernier conseil communal. Le paysagiste qui l’a redessinée, Pascal Cribier du bureau Fielwork (Naninne), nous explique comment le Namurois vivra après les travaux. "Le principe était de rendre la place aux piétons. Pour le moment, elle n’a d’usage que comme parking, donc Namur aura à terme une nouvelle place, ce n’est pas rien."

De plain-pied et piétonne. Exit les voitures, exit les trottoirs, la place ne présentera aucun obstacle, jusqu’à la station basse du téléphérique. Sauf du côté Échasseurs, entre le primeur Vitamine et le bar Vino Vino. "Puisque la pierre bleue (belge ou européenne) sera installée au sol de façade à façade, y compris sur le morceau de la rue des Brasseurs, la place sera agrandie. Plus de camionnettes garées : la vue sera dégagée et les Namurois redécouvriront les bâtiments."

Une vue nouvelle sur la Citadelle. La percée sur le côté Sambre après la démolition de l’ancienne crèche offre une vue inédite pour beaucoup. "La station du téléphérique empiétera un peu sur le bas puisqu’il a fallu cacher le mécanisme après l’enquête publique, mais les Namurois comme les visiteurs auront une vue magnifique. Certes, la place n’a pas été végétalisée car elle compte déjà des arbres et ce n’était pas le but d’en faire un parc, mais le jardin est là juste en face", montre-t-il.

Un kiosque qui ouvre vers la place. L’installation d’un kiosque près de la statue du Molon était une demande de la Ville. Pour sa conception et ses fondations, Fieldwork s’est associé à Greish. "On ne pouvait pas l’installer de l’autre côté de la place en raison du vortex de l’Inasep qui doit être accessible en tout temps ; on le devine sous les places. Mais de toute manière on l’a orienté vers la place et vers la Citadelle pour une bonne raison."

Des "bancs" de plusieurs mètres. Au pied des 6 arbres maintenus (2 seront abattus pour laisser place aux véhicules de secours dans les tournants), il a fallu tenir compte des racines surélevées. "Nous avons imaginé un mobilier urbain d’envergure qui peut servir de mini-scène et qui laisse ruisseler la pluie. Les arbres ne s’en porteront que mieux."

"On voit enfin des gestes architecturaux à Namur avec l’Enjambée ou le Delta"

Le bureau Fieldwork a vu le jour en 2015 à l’initiative de Benjamin Schlit après une période de formation et d’exercices professionnels à Paris dans différentes agences internationales et en collaboration avec le paysagiste Pascal Cribier.

Aujourd’hui de retour en terres namuroises après avoir vécu sept ans dans la Ville Lumière, l’urbaniste paysagiste est emballé par la conception de la future place Maurice Servais.

"C’était déjà un honneur d’être considéré pour l’appel d’offres. Et puis d’être choisi. C’est rare dans nos métiers de travailler dans des espaces qu’on va vivre et voir évoluer. Souvent, on passe du temps avant la conception, pendant la réalisation, mais pas après. La place Maurice Servais sera donc une expérience unique puisque je passe la plupart de mes moments de loisirs dans la corbeille" , sourit celui qui se réjouit des initiatives menées dans la ville. "On voit enfin des gestes architecturaux avec l’Enjambée ou le Delta. Le fait de requalifier les trottoirs de la gare aux Casernes est aussi un geste fort dans l’évolution de Namur" , souligne-t-il.