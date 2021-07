Il débute ce week-end à Le Mesnil, ce sera ensuite à Jemeppe-sur-Sambre (le 10 juillet), Florennes (le 17 juillet), Houyet (le 24 juillet) et enfin Namur-Salzinnes (le 31 juillet). Chaque samedi, découvrez des expositions, participez aux concerts, représentations théâtrales, ateliers, cirque…lors de ces journées gratuites à passer en famille ou entre amis pour faire le plein de bonnes ondes artistiques.

En amont des journées de « retrouvailles » proposées au public, la population de ces localités va être interpellée avec cette question « Et vous, quel essentiel avez-vous hâte de retrouver » ? En effet, déambulant dans leur petit triporteur Piaggio, les comédiens d’« Une Petite Compagnie » associés à leurs amis de « La Compagnie Buissonnière » sillonneront les rues des villes et villages la semaine afin de récolter les témoignages des habitants. Le Piaggio transformé en petite scène le temps du week-end, ces comédiens présenteront le résultat lors d’un spectacle, forts de toutes les paroles et interactions humaines accumulées dans les jours et semaines précédents.

Envie de participer à ces bons moments de retrouvailles culturelles et artistiques ? Retrouvez toutes les informations et le programme sur www.lagrandetraversee.be

Avec la grande traversée, le service de la culture de la Province de Namur propose 5 rendez-vous à ne pas manquer les samedis de juillet. Ce projet réunissant le Théâtre culturel Action-Sud, de nombreux partenaires et Centres culturels de la province, propose un programme culturel haut en couleurs aux quatre coins de la province de Namur.