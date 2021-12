La zone intérieure du marché accueille uniquement des prestataires horeca. La jauge de 200 personnes fixée pour les vendredis et samedis en soirée l'avait été "afin que le protocole en la matière soit pleinement respecté et qu'il n'y ait pas de consommation debout, ni d'agglutinements inappropriés".

Sur base des observations et recommandations de la police locale, ce sont finalement 350 personnes qui seront autorisées dès la semaine prochaine, et non plus 200 personnes.

Les autorités communales justifient leur décision sur base "des larges espaces disponibles et inoccupés en raison d'une jauge trop restrictive", mais aussi "de l'accroissement du nombre de places assises et de tables opéré par l'organisateur, dans le respect des espaces de déambulation requis".

La jauge de 350 personnes pourrait aussi être étendue au dimanche soir si cela se révèle opportun. Pour les autres jours de la semaine, aucune limite n'a été définie car les autorités estiment que l'affluence moindre ne le justifie pas.