La ligne Express 56 n'est pas menacée, ni maintenant, ni plus tard, assure le ministre Philippe Henry

La ligne de bus express 56 qui reie Couvin à Namur n'est en rien menacée. cela a été réaffirmé ce lundi en commission du Parlement de Wallonie.

La confusion apparue récemment provient d'une étude préexistante qui ne vient en rien remettre en cause cette ligne importante pour beaucoup et axe de transport en commun important dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. Afin de clarifier les propos tenus par l'étude commandée par le TEC et l'avenir, le député Stéphane Hazée a à nouveau interrogé le Ministre (Ecolo tous les deux).

"La ligne de bus express 56 constitue une ligne importante du TEC Namur-Luxembourg. Elle relie Namur et Couvin, en démarrant à Jambes, et en allant jusque Nismes pour un certain nombre de trajets, en faisant des arrêts, extrêmement limités, à Floreffe, Fosses-la-Ville, Mettet, Florennes et Philippeville", rappelle le député wallon. Il est apparu que l'AOT étudierait la restructuration de cette ligne. Le scénario envisagé était très inquiétant et apparaissait, en fait, totalement fantasque", commente-t-il notamment.

"Je souhaitais dès lors vous permettre de clarifier les choses. Je souhaite aussi appeler le Gouvernement à ne pas mettre à mal des outils qui fonctionnent et qui répondent à un besoin manifeste. Dès lors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous confirmer que la ligne 56 Namur-Couvin-Nismes n'est pas menacée, ni maintenant, ni plus tard ? Au-delà, pouvez-vous confirmer la volonté du Gouvernement de développer des lignes Express, comme la ligne 56 ?", interroge Stéhane Hazée.

Réponse rassurante de Philippe Henry, Ministre du Climat, de l’Energie et de la Mobilité: "Il y a en effet eu un certain nombre de quiproquos quant au futur de la ligne 56 Namur-Couvin dans les déclarations des différents acteurs. Je souhaite donc vous apporter une réponse claire : la restructuration évoquée, qui comprenait une rupture de charge, reste une vision purement théorique. La ligne Express 56 n'est pas menacée, ni maintenant ni plus tard".

En ce qui concerne le développement de lignes structurantes de type Express, le ministre wallon annonce que "l'objectif est effectivement de créer un réseau autour de lignes de bus fortes qui soient complémentaires au train. En termes de structuration du territoire, bien sûr, on n'est pas sur un nombre de passagers aussi importants qu'avec le train, mais c'est quand même très structurant et à déplacement relativement rapide. Nous ne manquerons évidemment pas d'y travailler progressivement au cours de la législature sur base du réseau existant, bien entendu et au fur et à mesure également du déploiement de l'offre, tel que celui-ci est prévu, justement, par l'accord de Gouvernement."