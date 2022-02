Le député wallon Stéphane Hazée (Ecolo), a récemment interrogé le Ministre en charge de la Mobilité, Philippe Henry (Ecolo), au sujet de l'évaluation de la ligne TEC express Namur-Waremme (E84). Une nouvelle ligne qui s’intègre dans la volonté du ministre de développer un réseau de transport structurant de lignes express, lancé en octobre 2020.

Un premier bilan de l’offre de la ligne E84 Waremme - Hannut - Namur, a été mené à travers un atelier participatif. Celui-ci regroupait plusieurs parties prenantes comme l’OTW (Opérateur de transport de Wallonie), les communes, la SNCB, le SPW, des GAL (Groupe d’action locale), le BEP, l’Université de Namur, le CHR de Namur, et des représentants d’usagers. Il en ressort que malgré la crise sanitaire, la fréquentation de cette ligne express a presque triplé depuis sa mise en service. Durant un an, entre sa mise en service et septembre 2021, elle a atteint 5.100 validations répartis de manière équilibrée dans chacun des sens.

Grâce à ces résultats, l'offre de cette ligne actuellement en vigueur est confirmée et sera même renforcée dès mars 2022 avec l’ajout d’un parcours supplémentaire entre 20h et 21h de Namur vers Waremme, et de deux parcours par sens le dimanche soir à destination des étudiants de l'enseignement supérieur.

Un arrêt supplémentaire sera par ailleurs créé à "Bierwart Carrefour" dans le but de desservir la commune d’Héron en favorisant l’intermodalité. L'arrêt "Franc-Warêt Carrefour" sera par ailleurs remplacé par "Franc-Warêt Calvaire". Des cheminements cyclo-piétons seront aussi créés ou améliorés depuis les villages et depuis le parc d'activité économique de Fernelmont vers les arrêts. Les abords d’arrêts voirie seront sécurisés et améliorés en vue d’assurer le confort d’attente et la sécurité au sein même des arrêts.

Seul regret du député Stéphane Hazée : l’absence d’arrêt sur près de 10km entre Bouge et Franc-Waret. Ce dernier estime que les villages de Bonnine et/ou Gelbressée « mériteraient un stop, sans dénaturer la philosophie du réseau express bien sûr. »