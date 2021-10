La ‘Magie de Noël’ est organisée par la maison de production Historalia, dont la force motrice est le prince Simon de Merode. A l’occasion d’une promenade audiovisuelle interactive, dix châteaux belges deviennent alors des palais de Noël somptueux.

Les organisateurs indiquent : "Au cours de votre voyage à travers l’un des châteaux de la ‘Magie de Noel’, vous devrez résoudre une mystérieuse intrigue avec votre famille. Vous déambulerez dans des pièces chaleureusement décorées pour l’occasion. Mais attention: à l’heure magique, le château prendra vie! Ensuite, il vous appartiendra, à vous et vos enfants, de résoudre le mystère des Twinkelings en rassemblant les indices nécessaires en cours de route. Durant cette promenade théâtrale, vous ne croiserez personne en dehors de votre groupe. La désormais fameuse distanciation sociale sera garantie durant toute votre promenade. Un acteur vous accompagnera à travers les recoins du château afin de vous faire découvrir ce conte de Noël melant intrigue, humour et décors somptueux. La magie de Noël est le voyage idéal en famille pour se plonger dans l'esprit de Noël et aussi une occasion unique d'admirer le magnifique patrimoine belge de l'intérieur."

Les billets pour cette expérience de Noël coûtent 15,95€ et sont gratuits pour les enfants de moins de 5 ans, via www.magiedenoel.be

L’histoire: La nuit des Twinkelings

Les lutins et le Père Noël dorment… paisiblement, il est minuit. Il est écrit dans le livre magique de Noël que les objets prennent vie dans le château lorsque la nuit tombe. Les Twinkelings, ces petites chanteuses au coeur généreux, ont entonné l’hymne des cieux lorsque soudain, leurs voix s’estompent jusqu’à disparaître. Mais que leur est-il arrivé? Auraient-elles été capturées ?

Qui est le coupable? Quel est le motif? Que dit exactement cette lettre secrète que l’on vous a donné ? Pas de panique ! Dans les salles magiques de nos châteaux somptueusement décorées par les lutins de Noël, l’horloge parlante vous aidera sur votre chemin. Avec un peu de chance et en utilisant la bonne méthode, vous trouverez certainement le moyen de redonner leur voix à ces chanteuses pleines d’entrein…

Information pratique

Dates et heures : à partir du 4 au 26 décembre inclus.

Du lundi au jeudi (du 6 au 24 décembre) de 17h à 19h15 (dernier départ pour la visite)

Vendredi 10, 17 et 24 décembre de 17h à 20h15

4, 5, 11, 12, 18, 19 décembre (samedi et dimanche) + vacances de Noël de 10h à 20h15

La visite : Chaque quart d'heure, un maximum de 24 personnes (20 personnes à partir de 5 ans et 4 enfants jusqu’à 4 ans inclus) commencent leur visite du château. Pendant ce quart d'heure, les spectateurs peuvent entrer dans le château (bulles de 10 personnes maximum), chacun dans sa propre bulle ou en petit groupe (où la distance peut être respectée).

La visite dure environ 50 minutes. Il y a plusieurs escaliers à monter donc la visite n'est malheureusement pas accessible pour les personnes en chaise roulante et aux poussettes.

Le prix : € 15,95 par personne, les enfants de moins de 5 ans peuvent entrer gratuitement.

Les tickets & informations : www.magiedenoel.be