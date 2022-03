La rénovation de cette maison du 16ème siècle, classée comme monument, a pour objectif de créer trois logements et un rez commercial. Elle est un bel exemple d’habitation bourgeoise d’esprit gothique construite à l’initiative de Godefroid Gaiffier, drapier et bourgmestre de Namur. La porte voisine, dite de Sambre, nécessite quant à elle un nettoyage et un rejointoyage.

Ces travaux s’inscrivent dans la continuité des restaurations entamées en 2020 de plusieurs maisons situées dans cette rue du vieux Namur. Un montant de 450.000 euros avait déjà été octroyé par le Gouvernement de Wallonie dans le but de remplacer les menuiseries extérieures de ces maisons affectées en logements sociaux.