L’Europe vise une réduction de 55 % d’émission de CO² d’ici 2030. L’utilisation de voitures électriques permettrait d’atteindre cet objectif. Mais on manque clairement d’installateurs pour arriver à ce chiffre. Selon une étude de l’Association des constructeurs européens d’automobiles réalisée par le cabinet McKinsey, 14.000 points de recharge devraient être mis en service, chaque semaine en Europe, pour y arriver.

Le Sambrevillois Cédric Moureaux s’est lancé comme installateur en mai 2021, après s’être longuement renseigné sur le sujet. "J’étais à la tête d’une société d’informatique qui est autonome. J’avais besoin d’un nouveau défi. Cette idée me trottait dans un coin de la tête depuis un certain temps déjà", confie l’installateur.

En mai 2021, Evollink, basée à Arsimont (Sambreville) a vu le jour. À sa tête : Cédric Moureaux et son associé Christophe Hubert, déjà actif dans le secteur de la domotique. "On s’est vraiment spécialisé dans les bornes de recharge électrique pour véhicules électriques et plug-in hybrides", précise Cédric Moureaux.

Dans ce secteur, deux types d’installations sont à différencier : les B2B pour les sociétés et les B2C pour les particuliers. "Au départ, on ne voulait viser que les B2B. Cela concerne les sociétés qui veulent installer des bornes sur leur parking avec, parfois, l’ouverture de cette borne au public. Cela touche aussi l’installation de bornes chez leurs employés avec la facture d’énergie qui arrive directement à l’entreprise", précise l’installateur.

Si le duo ne visait au départ que les sociétés, il n’a pu refuser longtemps les demandes de particuliers. Car celles-ci ont explosé et sont désormais devenues majoritaires. "On doit être à 60 % de B2C et 40 % de B2B", assure Cédric Moureaux.

Jusqu’à présent, ceux qui font le choix d’installer une borne de recharge électrique peuvent bénéficier d’avantages fiscaux. Pour les sociétés, une déduction de 200 % est possible, jusqu’à la fin 2022. Sous certaines conditions. Parmi celles-ci : l’ouverture au public de la borne durant les heures d’ouverture des bureaux et un référencement sur une carte. Pour les particuliers, une déduction fiscale de 45 % de l’investissement, avec un plafond fixé à 1.500 € est aussi possible jusqu’à la fin de l’année. "À condition qu’elle(s) soi(en)t installée(s) par un professionnel et que le client dispose de panneaux solaires ou d’un contrat énergie verte". Dans les deux cas, ces avantages fiscaux seront revus à la baisse dès 2023.

L’installation d’une borne de recharge se fait quant à elle entre 4 et 5h, en moyenne. Budget moyen (TVA comprise) pour une borne traditionnelle AC (les bornes DC étant les bornes rapides et ultra-rapides) : 1.400€. "Pour l’instant, il faut compter entre trois semaines et un mois de délai. Par contre, beaucoup de fournisseurs nous annoncent des délais de livraison plus long à partir de mai. Ça, ça me fait peur."

L’importance des installations électriques

Pour inciter les automobilistes à passer le cap, il y a néanmoins encore du chemin à parcourir. Au-delà du nombre insuffisant de bornes actuellement en service, il existe un autre problème qui auquel Cédric et Christophe sont régulièrement confrontés. Il concerne les installations électriques existantes. "Ce facteur est très important. La puissance de l’installation est-elle suffisante ou pas ? Et comprend-elle du neutre ou pas ?".

Dans certains cas, l’ampérage n’est tout simplement pas suffisant pour assurer la recharge de la batterie et la consommation du bâtiment simultanément. "Raison pour laquelle nous vendons et installons des bornes intelligentes chez Evollink. Elles sont plus chères mais elles mesurent la consommation électrique du bâtiment et charge la batterie en fonction, pour ne pas faire sauter les plombs."

Mais cela ne résout pas tout. Exemple à l’appui. "La propriétaire d’un restaurant qui souhaitait installer 3 bornes de recharge à dû renoncer à son projet. Elle voulait les mettre à disposition de ses employés et du public. Mais son installation n’était pas assez puissante. Les voitures n’allaient donc pas recharger. Pour augmenter la puissance de son installation électrique, on lui demandait 8.000€… " L’absence de neutre peut par ailleurs poser souci avec certains modèles de véhicule qui ne rechargent tout simplement pas, question de sécurité.

L’autre problématique concerne l’autonomie des véhicules. Jusqu’à présent, la majorité des clients d’Evollink passés à l’électrique ne le regrettent pas. "Mais c’est un choix à faire en fonction de sa situation", termine Cédric Moureaux. Car l’électrique ne convient (pas encore) a tous les rythmes de vie.