Brassée avec l'orge de la ferme de Reumont, elle revient à sa toute première recette citronnée et désaltérante

Il y a deux ans, nous vous avions raconté le projet de Sébastien, Bertrand et François. "De petites casseroles (20-30 litres) on passe à des futs percés (50 litres) et tout de suite on s’intéresse à tout ce qui tourne autour du monde brassicole: fabrication de casiers en bois, tests de culture de champignon sur drêches de brasserie, culture de quelques plants de houblons pour finir par créer une houblonnière biologique dans le Namurois, et plus précisément à Malonne", rappellent-ils

Leur projet dépassait la culture et la sorite de leur Bière, la Maltonne. "Tournés vers la vente directe auprès de brasseries locales (circuit-court), nous avons pour ambition de tester la mise en œuvre de nouvelles pratiques permettant à la fois une gestion écologique de la production de houblon tout en permettant la rentabilité d’une petite exploitation. L’envie est aussi de créer un projet « open source » afin que les curieux et les amateurs de bière puissent découvrir l’envers du décors mais également afin que les projets similaires puissent plus facilement se multiplier à l’échelle de la Wallonie. Notre projet est donc une expérimentation sociale, environnementale et économique."

Bonne nouvelle: la bière, en rupture de stock, revient dans les magasins de circuit court namurois. "Elle est présente à peu d'endroits. Pas de grande distribution, évidemment : on ne le fera jamais! Vous pouvez nous retrouver à la Ferme de Reumont, mais aussi dans les 3 magasins Paysans-Artisans de Jambes, Namur et Salzinnes), sans oublier la a Ferme de Goyet et Au Jardin du Bijard. Puis il y a bien sûr la Friterie du village, chez notre amie Ginette, l'incontournable. Et encore nos amis de la Fête au Village - Malonne qui la servira lors de la traditionnelle chasse aux œufs le samedi 4 avril", annoncent les frères et beaux-frères qui tiennent à souligner les matières premières récoltées par la communauté.

"Derrière la Maltonne, il n'y a pas que trois gars de Malonne (frères et beaux frères). Il y a l'orge brassicole de la Ferme de Reumont de Malonne. Mais encore et surtout du houblon 100% artsanal de Malonne. Une récolte de houblon, ce sont des centaines de milliers de cônes récoltés à la main. Autant vous dire que tout Malonne est convié chaque année pour donner un coup de main vers le 15 septembre. Famille, amis, voisins, passants: tout le monde y passe!", rigolent-ils.