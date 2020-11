Karine Lalieux, la ministre fédérale des Pensions, également chargée de la lutte contre la pauvreté et de l’intégration était en visite à Sambreville ce mercredi matin pour découvrir notamment le dispositif d’aide alimentaire mis en place par les autorités locales dès l’apparition de la crise sanitaire. Entourée du député-bourgmestre Jean-Charles Luperto, du président du CPAS Vincenzo Maniscalco, de l’échevin Denis Lisélélé et de Fabian Martin, responsable du plan de cohésion sociale, elle a visité l’endroit réservé à la confection de colis alimentaires qui seront ensuite acheminés au domicile de nombreuses familles qui pour la plupart n’avait jamais eu recours à ce type d’aide. Auparavant, les bénéficiaires venaient chercher leurs colis alimentaires eux-mêmes. Le système de livraisons a été mis en place pour éviter les files dans le contexte de la crise sanitaire. Conséquence directe de la crise sanitaire que nous traversons : aujourd’hui, c’est plus de 450 personnes qui ont recours à cette aide alimentaire de première nécessité !

Différents partenaires rejoignent ponctuellement le dispositif pour apporter un soutien dans la confection et la distribution des colis qui s’organise tous les mercredis : excepté Jeunes, l’AMO Basse Sambre, Saphemo ou l’Église protestante.

Ce contexte difficile lié à la crise sanitaire aura démontré toute l’utilité, voire la nécessité, d’un tel dispositif solidaire qui apporte une réponse concrète aux besoins des Sambrevillois en assurant des actions solidaires de "première ligne" avec une attention toute particulière envers celles et ceux qui, déjà fragilisés, ont été davantage affectés par ce contexte, explique notamment Fabian Martin. "Sambreville montre une belle dynamique face à ce problème et la cohésion ici est exemplaire", a affirmé la ministre avant de s’en aller visiter l’épicerie sociale, qui est ouverte tous les jours pour tous les usagers du CPAS de Sambreville.

A la maison de repos, le président et le directeur général font le service à table

À la maison de repos “La Sérénité”, comme dans beaucoup d’autres, le personnel paye un lourd tribut à la crise du coronavirus. Ici, c’est plus d’une vingtaine de personnes sur la centaine de travailleurs de l’institution qui sont absentes pour le moment. Mais il faut malgré tout continuer à offrir un service de qualité aux résidents, notamment au moment des repas. Là aussi, la solidarité s’est organisée. Et c’est la tête de l’institution qui montre l’exemple : Olivier Cabossart, le directeur général du CPAS et son président Vincenzo Maniscalco font régulièrement le service à table avec des membres du personnel administratif, des assistantes sociales ou des bénévoles !