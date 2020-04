La Namuroise qui a fait tomber les vendeurs de masques FFP2 au marché noir témoigne © DR Namur Magali Veronesi

Nathalie est tombée sur une annonce par hasard et a monté un scénario digne d'un polar avant d'appeler les forces de l'ordre. Son intervention, même si elle n'est pas conseillée par a police, a permis de procéder à des perquisitions, d'arrêter deux hommes et de saisir près de 400 masques qu'ils vendaient 12€ pièce. Ils pourraient être mis à disposition du Service public fédéral Santé publique et utilisés par des soignants s'ils sont bien conformes. "C'est justement parce cela ma révolte de voir que des médecins, infirmières et autres soignants risquent leur vie à soigner les gens sans protection que j'ai voulu persuader les vendeurs de donner ces masques à ceux qui en ont besoin, sans succès", explique celle qui préfère utiliser un prénom d'emprunt. Car la manœuvre, risquée, n'est pas à recommander. Nathalie ne sait pas si elle a permis de freiner des délinquants à la petite semaine ou une bande criminelle organisée et si elle risque des représailles.