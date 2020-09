EY organise, en collaboration avec L’Echo et BNP Paribas Fortis, la 8 ème édition de l’élection de la ‘Scale-up de l’Année’. Ce prix, qui récompense l’entreprise la plus prometteuse de l’année précédente, sera décerné lors de la cérémonie de remise de prix de ‘L’Entreprise de l’Année’. La Niche de Namur figure parmi les nominés. BePark (Ixelles), EyeD Pharma (Liège), Proxyclick (Woluwe-Saint-Pierre) et Sortlist (Wavre) sont également nominées. Le gagnant sera annoncé le lundi 7 décembre 2020.

Avec le prix de la Scale-up de l’Année, EY désire mettre en lumière des entreprises en pleine phase de développement qui ont connu un beau parcours l’année précédente. Cette année le prix sera décerné pour la 8 ème fois.

Basée à Namur, La Niche présente un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros et emploie 27 personnes. "En 2019, Superdog propulse 3 agences créatives : Dogstudio, attachée à l’émotionnel ; Superbe, attachée à l’expérientiel ; et La Niche, agence digitale orientée stratégie et marketing. Elle hérite d’une expérience de plus de 15 ans qui lui permet de se positionner comme une agence robuste, flexible et qualitative, tant pour les startups que pour les grandes entreprises.", indiquent les organisateurs.

"C’est un honneur et un privilège d'apparaître dans ce top 5 et une belle opportunité pour notre agence digitale de communiquer sur nos valeurs et notre vision d’entreprise", commente l'entreprise.

https://laniche.com