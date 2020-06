Cela fait à peine une semaine qu'elle est ouverte, avec de nouveaux exploitants et on y est déjà entrée par effraction.

"Le soir, on enlève la partie latérale du ponton flottant afin de diminuer les risques justement, mais cela n'a pas empêché l'effraction et le vol", expliquent les nouveaux capitaines Gauthier de Broux et Christophe Geysens. "On commence bien, déjà qu'il y a eu un incendie dans la cabane en bois", nous raconte Gauthier qui n'a pas envie d'en faire un drame, mais pas non plus que cela se reproduise.

"Il est vrai qu'on avait eu beaucoup de monde pendant le week-end. Désoamris, on ne laissera même plus un fonds de caisse sur place et on a racheté un vieux téléphone que personne n'aura envie de voler", explique celui qui va ramener sa péniche amarrée à Amée pour pouvoir dormir à côté de la capitainerie de Jambes et assurer une surveillance du port Henri Hallet.