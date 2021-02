Maxime (prénom d’emprunt), était jusqu’ici connu de la justice namuroise pour sa fâcheuse tendance à conduire comme un sauvage et sans permis. Il devait répondre ce mercredi d’une vingtaine de préventions d’un tout autre ordre (faux et usage de faux, blanchiment, abus de confiance, fraude fiscale, travail frauduleux, aveu tardif de faillite, crédit artificiel ;…), mais liées à sa passion pour les belles mécaniques. Durant la période infractionnelle, comprise entre 2012 et 2017, date de la faillite de la société, il n’a pas déclaré ses revenus, n’a pas déclaré de TVA ni de cotisations sociales et ne tenait pas de comptabilité.