Le restaurant social la Pause Midi met ses stagiaires en conditions réelles face aux clients.

Mercredi, un peu avant midi. Le restaurant la Pause Midi accueille ses premiers clients comme chaque jour de la semaine. Beaucoup d’habitués, comme Valère, pensionné qui vient chaque jour avec son épouse. "On y mange très bien, on n’est jamais déçu. Et puis, pour le prix qu’on paie ici, on ne pourrait pas faire de même à la maison. Sans compter qu’on rompt la solitude, on rencontre des gens, on échange d’une table à l’autre", nous dit-il.

C’est vrai qu’ici, on mange pour pas cher : potage, plat et dessert pour 8 euros. C’est que la Pause Midi est un restaurant d’apprentissage. "En 2015, le CPAS de Jemeppe-sur-Sambre a ouvert ce restaurant grâce au soutien du Fonds social européen et de l’administration communale. L’objectif du projet était de former douze stagiaires par an aux métiers de commis de cuisine et commis de salle. Cette formation a également pour but de lever les obstacles menant à une insertion professionnelle de qualité", explique la présidente du CPAS, Marie-France Bouckhuit (JEM).

Les stagiaires sont ici formés par un chef de cuisine qui a auparavant œuvré durant une trentaine d’années dans de multiples restaurants. À ses côtés, une accompagnatrice sociale les aide à lever les barrières liées à la mobilité, à la recherche d’emploi ou à l’accès aux nouvelles technologies par exemple.

Ça fonctionne : à ce jour, 28 stagiaires ont terminé la formation et parmi ceux-ci 21 ont trouvé un emploi.

L’aspect social ne concerne pas que la formation de ces stagiaires. La Pause Midi est en effet un véritable lieu de rencontres. On y vient pour manger autant que pour papoter avec d’autres, sans frontières d’âge, de condition ou de genre. Le lieu est convivial, accueillant. Très loin de l’esprit cantine.

En cuisine, nous bavardons entre deux plats avec Adriano, 22 ans. Il travaillait auparavant dans le bâtiment, comme peintre plafonneur. Mais sa passion, ça a toujours été la cuisine. Quand il a appris qu’il pouvait entrer comme stagiaire à la Pause Midi, il n’a pas hésité !

"Ici, le chef nous apprend vraiment tout ce qui est nécessaire pour le métier, en salle comme en cuisine. Moi, j’adore ! Il nous donne un tas de conseils, nous fait progresser. Il nous apprend aussi comment nous organiser parce que dans ce job, il faut de la méthode et de la discipline", nous dit-il tout sourire. Il est entré en septembre et se montre plein d’enthousiasme. "Je vais aussi avoir en principe un stage d’un mois au resto La Giara à Velaine. J’ai envie d’apprendre, de progresser, je suis à fond dans le métier !"

Envie de tester ? Pour la St-Valentin, le resto vous propose une Bizz(que) des amoureux, un American Lover et un duo de mousse. Toujours pour 8 euros ! N’hésitez pas !

LEF

https://www.lapausemidi.be/