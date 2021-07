La phase de crise communale a été déclenchée ce jeudi matin dans la commune d'Andenne. Une décision prise de concert entre le bourgmestre d'Andenne Claude Eerdekens, actuellement à l'étranger, et le 2e échevin, Benjamin Constantini, qui le remplace actuellement. "Il m'a alerté de la situation vers 6-7h du matin. Certaines rues sont envahies par l'eau. Il est par exemple compliqué de circuler par endroits entre Huy et Andenne. Les pompiers sont par ailleurs sur place à Thon pour venir en aide aux personnes touchées par le débordement du Samson. La situation est aussi difficile à Vezin tandis qu'il y avait des craintes de voir le ruisseau de La Velaine déborder à Seilles. Pour l'instant, la Meuse reste raisonnable. La phase de crise communale implique la mise de toutes les services de la Ville et des secours au service de la population", précise le bourgmestre Claude Eerdekens qui suit l'évolution de la situation à distance.

"Il vous est recommandé de ne pas vous déplacer : les nationales à hauteur de Sclayn (RN90), les voiries à Sclaigneaux ( RN948) et la sortie d’autoroute sont pour l’instant bloquées", précise la Ville. "Rue tramaka au niveau des casernes, inondations", ajoute un internaute.