Il aura fallu une nouvelle fermeture de presque deux ans et un million d'euros pour réparer les manquements de sa rénovation

Les échevins Tanguy Auspert (Patrimoine et Bâtiments) et Baudouin Sohier (Sports) sont soulagés d’annoncer la réouverture de la piscine de Saint-Servais. La nouvelle phase des travaux s’est terminée en ce mois de janvier 2020. L’outil a été testé plusieurs semaines et sera accessible aux nageurs et nageuses dès ce lundi 27 janvier, aux clubs et aux écoles dès le samedi 1er février.

C'est à la même période en 2018 que la piscine de Saint-Servais avait déjà été rouverte en grande pompe après un long chantier de rénovation. Pour refermer quelques semaines plus tard, le cahier de charges n'ayant pas prévu de revoir l'étanchéité de la piscine avec le débordement.

"D’importantes fuites, suite au système d’évacuation de l’eau non adapté lors des travaux en 2017, ont dégradé les installations. Ces écoulements étant proches de câbles électriques, il y avait un infime risque d’électrisation pour les usagers, dans certains vestiaires. Un risque qu'on ne voulait pas prendre", rappelle l’échevin Tanguy Auspert.

Pour faire simple, les travaux désétatisation ont nécessité l’installation d’une nouvelle cuve sous forme de bâche spéciale qui va recouvrir tout le bassin, ainsi que l’installation de nouvelles goulottes adaptées au débit d’eau suite aux nouvelles normes d’infrasports indiquant que l’eau doit arriver à ras du bord du bassin.

Le Bureau d’étude des Bâtiments de la Ville et l’INASEP ont conclu qu'une mise à jour était nécessaire, nécessitant un diagnostic et un nouveau cahier de charges..Le marché a été attribué en décembre 2018 et les travaux ont débuté en avril 2019.