Et de poursuivre : "Au sein de Riem, nous travaillons en permanence pour améliorer l'efficacité et la durabilité de nos activités (industrielles et logistiques) mais aussi pour utiliser des composants encore plus respectueux de l'environnement. Notre nouvelle poudre détachante s’inscrit dans cette démarche générale"explique Nicolas Manise, CEO de Riem.

Depuis 1963, Riem est une PME belge spécialisée dans les produits à usages ménagers. L’entreprise est aussi connue pour sa gamme d’insecticide Ti-Tox et sa gamme de désinfectants (dont 2 nouveaux produits lancés dans le cadre de la crise sanitaire). L’équipe de Riem est composée de 24 collaborateurs. Son bâtiment de plus de 3.000 m², situé à Ligny, est articulé autour de plusieurs zones : bureaux, laboratoire, production et stockage. L’entreprise, qui est en croissance, a un chiffre d’affaires annuel de 5,5 millions d’euros (2020).

Dans le rayon des poudres détachantes, où le plastique est omniprésent, Riem s’est fait remarquer avec un pot en carton pour sa nouvelle poudre détachante, baptisée Oxy-Wash. Riem Indique : " Ce produit est favorable pour l’environnement mais aussi pour l’économie locale puisqu’il s’agit d’une production belge. Depuis avril, cette nouvelle poudre détachante est en train de faire son apparition dans les rayons des supermarchés. Oxy-Wash vient étoffer la gamme « soin du linge » de Riem et ce, notamment aux côtés de Pre-Wash, spray détachant avant lavage. Son emballage est composé de 80% de carton et de 20% de plastique nécessaire pour la conservation. Les tests, réalisés par un laboratoire externe, confirment la stabilité du produit dans cet emballage."