L'interprétation des forces de l'ordre diverge de ce qui a été annoncé officiellement, déplore le secteur.

La police a suspendu plusieurs chantiers mercredi , notamment en province de Namur, selon la Confédération Construction et la fédération des PME flamandes Bouwunie.

"Apparemment, l'interprétation des forces de l'ordre diverge de ce qui a été annoncé officiellement", déplore l'administrateur délégué de Bouwunie, Jean-Pierre Waeytens. "On a reçu au moins une dizaine de signalements", assure la Confédération Construction. Des négociations sont en cours avec les autorités pour obtenir le chômage temporaire pour force majeure. Les mesures annoncées mardi par le gouvernement fédéral pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus prévoient qu'en cas d'impossibilité d'organiser du télétravail, une entreprise puisse poursuivre ses activités à la condition de respecter les consignes de distanciation physique entre les travailleurs.

Les fédérations du secteur de la construction ont appelé leurs membres à se plier aux recommandations fédérales. Les travailleurs doivent respecter une distance d'au moins 1m50 entre eux.

"Il apparaît cependant que la police a suspendu plusieurs chantiers et retenu des camions. Ce que nous déplorons", ajoute Jean-Pierre Waeytens, qui appelle à davantage de clarté.

Selon la CSC bâtiment-industrie et énergie (CSC-BIE), des mesures insuffisantes ont été prises sur certains chantiers. "De nombreux ouvriers se plaignent de devoir covoiturer, de ne pas avoir de désinfectant ou de savon pour se laver les mains, de l'absence de moyens pour désinfecter les outils et les engins de chantier, de devoir partager les réfectoires avec un grand nombre de personnes, ou encore de problèmes de communication avec certains sous-traitants étrangers qui ne comprennent pas toujours la langue", relève le syndicat, qui rappelle que la "préservation de la santé des travailleurs doit être la seule et unique ligne de conduite".

Le secteur de la construction a entamé des négociations avec les autorités pour obtenir le chômage temporaire pour force majeure. "Les discussions sont en cours", selon le porte-parole de la Confédération Construction, Sven Nouten.