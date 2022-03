En mai 2021, la Maison du Tourisme "Vallée de la Meuse Namur-Dinant" changeait d’identité pour devenir la Maison du Tourisme "Explore Meuse". La première saison touristique sous cette nouvelle appellation commencera ce samedi 2 avril. "On s’attend à une saison hybride. Selon les tendances, un retour à la normale n’est prévu qu’en 2024. Beaucoup de nos opérateurs affichent déjà cette nouvelle marque Explore Meuse. Ils ont compris qu'on était tous derrière le même concept", lance la directrice Emilie Goffin. "Il reste une ombre Covid et on ne sait par ailleurs pas quel impact aura la guerre en Ukraine."

Néanmoins, la zone couverte par les 12 communes d’Explore Meuse (Andenne, Fernelmont, La Bruyère, Namur, Fosses, Mettet, Profondeville, Anhée, Yvoir, Dinant, Onhaye, Hastière) a plus d’un atout dans son sac pour attirer le visiteur. « Chaque commune à son identité. Certaines ont une Citadelle, une grotte, un circuit automobile, un train touristique, un cadre nature avec de multiples randonnées, des vignobles, des tas de terrasses, etc. Sur un tout petit territoire, il y a moyen d’être dépaysé trois fois sur un week-end. »

Des nouveautés pour tous les goûts

Plusieurs nouveautés touristiques viendront renforcer cette offre déjà existante.

- Pour les amateurs de balades fluviales, citons les Pénichettes sans permis de Dinant Evasion qui permettent de rejoindre Pont-a-Bar, près de Revin en France, depuis Dinant. Un écolage de deux heures est prévu le jour même du début de l’activité. Autre nouveauté : Namur sans amarres, l’occasion de découvrir Namur depuis la Meuse et la Sambre à bord d’un speedboat. Enfin, on peut déjà affirmer que la deuxième édition de la parade féerique des bateaux illuminés aura lieu en octobre prochain, à Dinant.

- À La Bruyère, un nouveau musée a ouvert au 35b rue de Gembloux. Celui "des petits mondes", de Jean-Pierre Gougeau. Ce dernier, architecte urbaniste fait découvrir différents petits mondes au travers de 14 boîtes.

- Pour les randonneurs, c’est à Andenne que cela se passe. Un nouveau réseau de randonnées (dix pédestres, trois équestres et trois VTT) a vu le jour l’été dernier. A Hastière, il est désormais possible de rejoindre la petite réserve naturelle Jean Septroux depuis Hastière centre via un sentier de 2,4km.

- Découvrir un lieu, une région, un patrimoine au travers de jeux, c’est ce que proposent les chasses au trésor "Totemus". Celles-ci mélangent géocaching et jeux de pistes. Deux nouvelles chasses au trésor "Totemus" sont disponibles à Andenne. Une troisième à Fernelmont. Comme qui propose aussi une nouvelle offre de jeux interactifs en plein air.

178 chambres d’hôtel en plus

Namur/Andenne L’été dernier, l’Hôtel Ibis Styles de Suarlée a ouvert ses portes. Sa capacité : 99 chambres. Quelques mois plus tard, en octobre, un autre hôtel de 37 chambres à ouvert à Andenne dans une aile de l’usine Pegard, active dans le secteur de la machine-outil. Le site de production est visible depuis les salles de conférences ou du petit-déjeuner, pas depuis les chambres. Enfin, à Naninne, l’hôtel 830 de 42 chambres devrait ouvrir ses portes incessamment. Avec lui ce sont 178 chambres d’hôtel supplémentaires qui s(er)ont disponibles dans un rayon de 20km autour de Namur.

Un nouveau guide aux couleurs d’Explore Meuse

Qui dit nouvelle identité dit nouveau guide touristique, aux couleurs et à la charte graphique d’Explore Meuse. Ce dernier est enfin arrivé à Namur et à Dinant, ce lundi. Tout juste à temps pour le 15e Carrefour du Tourisme. "Des ports étaient fermés, les containers étaient bloqués en mer ! 40.000 exemplaires, en français et en néerlandais, ont été imprimés. C’est moins que d’habitude mais on souhaite accentuer la version digitale. On travaillait dessus depuis novembre dernier", explique Emilie Goffin.

Les Maisons du Tourisme "Condroz-Famenne", "Explore Meuse" et "Famenne Ardenne Ourthe&Lesse" seront donc au 15e Carrefour du Tourisme, ce jeudi 31 mars au Domaine d’Achêne. Un rendez-vous important et attendu pour tous les professionnels du tourisme puisque les éditions 2020 et 2021 n’ont pas eu lieu, à cause de la crise sanitaire. Une soixantaine d’exposants seront présents pour distribuer leurs dépliants et guides à destination aux propriétaires de gîtes, hôtels, d’établissements Horeca et aux autres opérateurs touristiques.