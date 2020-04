Les bibliothèques de Assesse, Auvelais, Beauraing, Ciney, Couvin, Doische, Jemeppe-sur-Sambre, Rochefort et Yvoir notamment proposent un service de location de livres sans retours immédiats.

Moins d'une bibliothèque sur cinq a organisé un service de location de livres sans retours immédiats, soit "take away", comme demandé par le fédéral. C'est ce qu'il ressort-il d'un rapport réalisé par le service de la lecture publique. Pour rappel, le Conseil national de sécurité a prié les bibliothèques d'organiser un service de location de livres sans retours immédiats.

Le service de la lecture publique a enquêté auprès des 198 responsables de bibliothèques reconnues et produit un rapport détaillé à ce sujet et seuls 18,24 % des bibliothèques se sont exécutés. Les disparités par province sont étonnantes: Namur fait figure d'exception et de bonne élève avec un "take away" dans plus d'une bibliothèque sur trois (35 %). C'est le cas notamment des bibliothèques de Assesse, Auvelais, Beauraing, Ciney, Couvin, Doische, Jemeppe-sur-Sambre, Rochefort et Yvoir.

Qu'en est-il des 9 bibliothèques de Namur? Durant le confinement, les bibliothécaires du Réseau namurois de Lecture publique invitent les lecteurs à les rejoindre sur Facebook. Ils y partagent avec plus de 600 abonnés, des avis sur des lectures, des interviews d'auteurs, des lectures d'histoires en audio, en vidéo, des liens vers des livres électroniques gratuits...

Les bibliothèques publiques namuroises mettent aussi à disposition des lecteurs actuellement inscrits, l'accès au portail numérique Bibliovox. Les lecteurs qui ne disposent pas encore de code d'accès à ce portail peuvent introduire une demande soit par Facebook ou par mail en précisant leur nom, prénom, mail de contact et numéro de carte de lecteur ou numéro national lorsque la carte d'identité fait office de carte de lecteur. L'accès aux plus de 43.000 livres du portail est gratuit.

Infos: https://www.tire-lire.be/