Le collège provincial réuni ce mercredi matin a adopté deux cahiers spéciaux de charge visant à des commandes de masques.

Dans son rôle de supracommunalité, la Province de Namur avait créé une centrale d’achat à destination des Communes. Cette centrale d’achat est aujourd’hui activée afin de permettre aux Communes de se joindre au marché de masques de la Province de Namur.

Ce marché porte sur l’achat de 113 000 masques en tissu et 106 000 masques chirurgicaux. À ce stade, 15 Communes (Assesse, Cerfontaine, Éghezée, Fernelmont, Florennes, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, La Bruyère, Ohey, Rochefort, Sombreffe, Viroinval, Yvoir) participent au marché pour une quantité de 102 000 masques en tissu et 21 000 masques chirurgicaux. D’autres Communes pourraient se joindre ultérieurement aux marchés.

Pour ses propres besoins, la Province de Namur commandera quant à elle 11 000 masques en tissu à destination de l’ensemble de son personnel et des élèves et étudiants de ses écoles et instituts de formation. Elle commandera également 85 000 masques chirurgicaux destinés essentiellement à son personnel médico-social (services de santé mentale, services de santé scolaire…). Les cahiers spéciaux des charges prévoient une livraison des masques dans un délai de 5 semaines maximum.