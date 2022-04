Vous parlez ukrainien ou russe, ou avez juste des notions dans ces langues ? La Province de Namur constitue un répertoire de volontaires susceptibles de venir en aide aux communes et aux associations dans l'encadrement des personnes déplacées, en offrant leur savoir - même basique - et quelques heures de leur temps. Leur mission ? Servir de passerelle... et faciliter, voire rendre possible, le contact et les échanges, notamment dans le cadre des formalités administratives. Merci de vous faire connaître sur www.province.namur.be/ukraine.

Voici un lien direct pour l’inscription dans ce répertoire https://qlic.it/1044353. Une adresse a été créée en vue de répondre à d’éventuelles questions : info-ukraine@province.namur.be