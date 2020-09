À l’occasion de la Semaine de la mobilité, la Province de Namur lance un concours du 14 septembre au 5 octobre inclus à destination des citoyens, petits et grands, avec de chouettes cadeaux à la clé!

Elle propose à chacun de suivre Cyclutin, sa mascotte de la mobilité, sur les RAVeLs de la province de la Namur… tout en (re)découvrant les plaisirs du vélo, de la trottinette ou de la marche.

Au cours de ses balades, la mascotte Cyclutin s’est fait photographier à neuf endroits. Le but du jeu? D’abord, il vous faut reconnaître un ou plusieurs de ces lieux. Ensuite, il faut vous y rendre et envoyer, avant le 6 octobre, une photo de vous sur un ou plusieurs lieux visités, via un formulaire spécifique accessible via la page d’accueil du site Web provincial (www.province.namur.be).

Toutes les informations relatives au concours seront également reprises sur cette même page, dès le 14 septembre, date du début du concours.

Les gagnants remporteront un chèque-cadeau à dépenser chez un des vélocistes participants à l’action, de quoi permettre leur permettre d’acquérir un nouveau moyen de locomotion et/ou une série d’équipements. Le premier prix du concours adultes est d’un montant de 2000 €, celui du concours enfants, de 500 €.

Alors, sortez vos godasses, vélos, trottinettes, skae-bords... et votre appareil photo !