L'enseignement est l'un des points forts de la Province de Namur. Avec une forte proportion de jobs décrochés pour les diplômés. L'institution étoffe encore son offre d’enseignement secondaire en ouvrant en cette rentrée 2020 deux nouvelles options: Arts circassiens à l’EMAP (Namur) et Aspirant(e) en nursing à l’ESPA (Seilles).

Arts circassiens

L’option arts circassiens est une formation artistique dans laquelle la créativité est un axe majeur. Elle permettra à l’élève de développer des compétences corporelles, intellectuelles, relationnelles et émotionnelles telles que l’expressivité rythmique, théâtrale et corporelle, la préparation physique musculaire et artistique, la souplesse et l’équilibre, mais aussi des techniques d’acrobatie, de jonglerie, de trapèze…Au terme de cette formation, l’élève pourra donc se situer en tant qu’artiste, intégrer une équipe dans un spectacle ou dans un numéro, et/ou entreprendre des études dans l’enseignement supérieur artistique.

Des moyens spécifiques ont été mis en place : l’EMAP dispose d’une grande salle de sport polyvalente, située dans les locaux de la Haute Ecole de la Province de Namur, à Salzinnes. Cette salle permettra aux élèves l’immersion et la pratique. L’Ecole du Cirque mettra à disposition des élèves tout le matériel nécessaire : massues, balles, foulards, diabolo, bâtons du diable pour la jonglerie ; monocycles, balles et fûts d’équilibre, câble et cales pour travailler l’équilibre ; mini-trampolines et matériel de gymnastique pour les acrobaties ; structures avec anneaux, trapèzes et tissus pour le travail aérien.

Des partenariats seront mis en place avec les milieux culturels ainsi qu’avec la Fédération des Ecoles de Cirque, et des activités extra-scolaires seront prévues au programme : visites, excursions, conférences… Cette formation sera proposée dans l’enseignement secondaire de plein exercice, à partir de la 3e année, à l’Ecole des Arts et des Métiers de la Province (EMAP), Place du Théâtre, 3 à 5000 Namur.

Aspirant(e) en nursing

L’option "aspirant(e) en nursing" offre une formation axée essentiellement sur la petite enfance. Elle est composée de 3 axes : un axe scientifique (bio, chimie, physique, nutrition), un axe pédagogique (psychopédagogie, puériculture, ateliers créatifs) et un axe pratique (stages). Plusieurs fois sur l’année, les élèves seront donc amenés à réaliser des stages en crèche et en école maternelle.

L'aspirant(e) en nursing se prépare à la prise en charge d'enfants de moins de 6 ans dans les milieux d'accueil de la petite enfance. Il s’agit d’une année préparatoire menant vers des spécialisations telles que puériculteur(trice) ou aide-soignant(e) par exemple.

L’ESPA est une école orientée vers les soins aux personnes et est déjà très bien équipée dans ce secteur. Du matériel pédagogique spécifique sera d’ailleurs mis à disposition des élèves en « aspirant(e) en nursing dont une classe de puériculture totalement équipée comme une mini-crèche, avec un espace jeux, un espace soins (pour s’entraîner à préparer et à administrer des médicaments) et un espace repos (aménagé avec des lits à barreaux).

Cette formation de deux années sera proposée dans l’enseignement secondaire de plein exercice, en 5e et 6e année, à l’Ecole Secondaire Provinciale d’Andenne (ESPA), Rue François Jassogne, 2A, à 5300 Seilles.