La Ville de Namur, à l’initiative de son Bourgmestre, Maxime Prévot accueille le Réseau « Mayors for a Drinkable Meuse » ces 15 et 16 octobre à La Bourse. L’organisme, qui réunit des acteurs locaux longeant la Meuse, a pour horizon le retour à un fleuve buvable.

L’objectif de la rencontre de ce réseau transfrontalier est d’amplifier les initiatives visant l’amélioration de la qualité de l’eau en Meuse. Le projet veut y aller par paliers, avec l’échange de points de vue et projets inspirants mais réalistes qui ont été ou seront abordés ce vendredi 15 et samedi 16 octobre.

Au programme, de nombreux intervenants venant de Belgique, de France et des Pays-Bas en vue d’un réel échange d’expériences et d’informations sur les thèmes suivants : encadrement juridique de l’eau au niveau européen, histoire et restauration écologique de la Meuse, qualité et assainissement de l’eau, Contrat de rivière Haute-Meuse, etc.

« La Meuse est un atout indéniable mais également un réel enjeu, au vu notamment des récentes inondations dans nos contrées » précise Maxime Prévot, Député-Bourgmestre de Namur. « Se baigner dans une rivière semblait ridicule peu après la Seconde Guerre mondiale et nous trouvons cela tout à fait normal aujourd'hui. Donc c'est réellement possible » rappelle Li An Phoa, Fondatrice de Drinkable Rivers. « Je veux mettre un mouvement en marche » conclut-elle.

« Mayors for a Drinkable Meuse » s’inscrit dans le mouvement « Drinkable Rivers » qui aspire à rendre les rivières potables à nouveau. L’organisme mobilise les habitants des bassins versants pour qu'ils prennent soin de leurs rivières, et s’engage auprès des responsables gouvernementaux, des enfants à travers un volet éducatif, et le dialogue avec les citoyens.