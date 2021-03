Hit Radio (94.9 FM) lancera sa web TV le 14 mars afin de compléter son offre de proximité dans le Namurois, annoncent ses animateurs mercredi. La web TV de la radio bénévole, Hit Radio TV, s'appuiera notamment sur la retransmission en direct de ses émissions via Facebook, Instagram, YouTube ou encore TikTok.

Ses animateurs annoncent des interviews, des sessions live d'artistes, des concours jeunes talents, des délocalisations et des jeux interactifs, en plus d'une programmation musicale "résolument jeune et dynamique".

La première émission diffusée au format web TV est prévue le 14 mars. Il s'agira d'un spécial blind test avec des cadeaux à gagner.