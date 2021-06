La société Tilman a reçu la visite de la reine Mathilde ce mardi à Baillonville dans le cadre d’une table ronde consacrée aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Une dizaine d’entreprises wallonnes étaient réunies autour de la table, par visioconférence pour la plupart, afin de présenter leurs démarches en faveur du développement durable.

"La lutte contre le réchauffement climatique est devenue la priorité", souligne Jean-Noël Tilman, administrateur délégué des laboratoires phytopharmaceutiques Tilman. "Nous essayons d’agir sur notre consommation énergétique. Nos différents process consomment énormément d’électricité. L’objectif est de produire cette énergie nous-mêmes d’ici 2030."

Pour y parvenir, l’entreprise compte installer des panneaux photovoltaïques sur ses différents bâtiments mais aussi planter des éoliennes.

"Il va falloir investir beaucoup", observe Jean-Noël Tilman. "Nous sommes une entreprise familiale qui ne souhaite pas faire entrer d’externes dans son capital. Mais s’associer à des investisseurs pour un projet tel que celui-ci a beaucoup de sens."

Fondée au départ d’une pharmacie familiale dans la région de Bomal, l’entreprise emploie aujourd’hui quelque 190 personnes sur son site à Baillonville. "Nous allons encore grandir dans les prochaines années. Des filiales sont en cours de construction au Portugal et en France. Nous avons l’ambition d’en avoir dans différents pays d’Europe. Mais l’entreprise restera basée à Baillonville."

C’est en tant qu’ambassadrice des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies que la reine a participé à la table ronde de ce mardi. Elle s’est notamment intéressée à la manière dont les entreprises de taille plus modeste pouvaient s’engager sur la voie du développement durable. L’Union Wallonne des Entreprises et le Service Public de Wallonie ont développé une plate-forme d’information et de sensibilisation - www.sdgs-entreprise.be - pour aider les entreprises wallonnes à s’approprier ces objectifs. But affiché : inspirer les entreprises en leur proposant des témoignages d’entrepreneurs et des pistes d’action concrètes.