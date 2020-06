Le cahier de charges de ce chantier de deux ans doit être adopté ce mardi soir au conseil communal de Namur.

Il y a trois ans, on apprenait que la Région wallonne débloquait 12 millions d’euros pour la rénovation du Théâtre de Verdure et du Stade des Jeux. Aujourd'hui, on apprend que les travaux devraient débuter en août 2022. Le cahier des charges du projet doit être adopté ce soir au conseil communal. La ville de Namur devra aussi investir pour partie dans cette rénovation. C'est le classement du théâtre de Verdure et du stade des jeux en 2016 qui avait permis d’enclencher la procédure pour l’obtention de subsides wallons.

Cet ensemble architectural inauguré en 1910 sera restauré de fond en comble et modernisé pour accueillir à nouveau toutes sortes de spectacles et d’événements grand public, comme l'avait souhaité Léopold II qui avait initié leur construction. Ces outils patrimoniaux uniques en Wallonie sont rongés de partout, le béton s’effrite et tombe. A tel point que la ville de Namur a dû interdire l'accès à certaines parties, pour des raisons de sécurité.

© Belga/Asselberghs



Une fois le cahier des charges voté, un marché public sera lancé pour désigner son auteur. Les candidatures devront être remises à la fin de l'été. L'étude qui doit déterminer l'ampleur et le coût global des travaux devrait ensuite être lancée début 2021.

L'échevine de la Citadelle Anne Barzin prévoit, après avoir reçu les candidatures pour la fin de cet été, une étude pour l'an prochain afin de déterminer quels sont les travaux nécessaires et selon quelles priorités afin de démarrer le chantier fin de l'été 2022.

"Au-delà de rendre son éclat à ce site historique et touristique, notre ambition est de lui donner une nouvelle fonction. Nous envisageons de créer un espace polyvalent en exploitant la place sous les gradins du Stade des Jeux. Celui-ci pourra notamment être valorisé sur le plan culturel, en plus de servir aux différents événements déjà organisés sur le site", dit-elle, faisant référence notamment au Verdur ou encore aux Solidarités.