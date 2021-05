La Ressourcerie namuroise déménage à Ecolys Namur Grégory Piérard © D.R.

Le centre de tri de La Ressourcerie Namuroise a quitté ses installations de Saint-Servais, devenues trop exiguës pour rejoindre un bâtiment du parc d’activité économique Ecolys, à Suarlée, acquis et rénové par BEP Environnement. Le tout nouvel espace accueille le centre de regroupement, de tri démantèlement et de transformation des matières collectées par l’entreprise d’économie sociale et destinées au réemploi. Le nouveau siège s’étend désormais sur une superficie de 22.380 m² et comprend environ 4.000 m² d’entrepôts et 540 m² de locaux sociaux et administratifs.