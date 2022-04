En mars 2021, la Ressourcerie namuroise a déménagé de Saint-Servais à Suarlée (Ecolys) ses activités de centre de tri, de préparation au réemploi, de création et menuiserie sur mesure et enfin de vente d’objets vintage. L’année 2021, bien que marquée par le Covid, s’est avérée exceptionnelle pour la Ressourcerie namuroise : le tonnage d’encombrants collectés est passé de 4.080 tonnes à 4.677 tonnes, la proportion de réemploi des objets collectés est passée de 11% à 14%, le reste étant orienté vers le recyclage (67%) et la valorisation énergétique (19%). Et enfin le chiffre d’affaire de notre activité « Ravik Création » (mobilier éco-design sur-mesure & aménagements d’espaces) a doublé !

La Ressourcerie namuroise et BEP Environnement fêtent le 1er anniversaire de leur nouvelle implantation dédiée à la récup’ ces 22 et 24 avril ! Le 24 avril de 10h à 16h sera organisée une porte ouverte pour le grand public : visites des coulisses, démonstrations en atelier, ouverture du magasin Ravik Sélection, stands de sensibilisation et de présentation des partenaires (Za, Handipar, Le Hublot, BEP Environnement), vente de livres et de créations récup’, marché de créateurs (Lilly Babioles, Lijika, Sulku, Mat’et Eau, …), château gonflable, foodtrucks, animations et fanfare, …