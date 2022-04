Inutilisable depuis plus de 40 ans, l’instrument de l’église Saint-Loup, joyaux d’art baroque niché dans le cœur historique de la ville de Namur, s’apprête à offrir aux prestigieux ensembles musicaux en résidence à Namur, aux enseignements supérieurs et aux conservatoires ainsi qu’à la vie liturgique, un instrument de niveau international.

La réhabilitation de l’instrument comptera sur le savoir-faire internationalement reconnu des facteurs d’orgues Dominique Thomas et de son frère Samuel (Thomas Instruments à Troisvierges, Luxembourg). Ils seront assistés de Johannes Klais Orgelbouw de Bonn et de Bethines-Les-Orgues de Bethines (Paris). Le groupement s’est associé à l’entreprise namuroise Bajart pour la conduite et la coordination de ces travaux qui s’échelonneront sur une période de 2 ans.

À travers ce projet de réhabilitation, l’ASBL Les Amis de l’église Saint-Loup mandatée par la Fabrique d’église et conseillée par un Comité scientifique de spécialistes veut restituer à ce lieu chargé d’histoire, un patrimoine majeur actuellement perdu. Il ambitionne également de consolider la réputation internationale de la ville de Namur comme centre de musique ancienne.