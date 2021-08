La rue Moncrabeau est cette petite ruelle située entre la rue de Fer et la rue Rogier. Ce samedi 28 août, la petite artère méconnue des Namurois proposera un programme spécial pour fêter l'inauguration de la toute nouvelle fresque street-art qu'elle accueille depuis le mois de juillet.



L'asbl #Namur Inc. indique : "Tout d'abord à 11h00 aura lieu l'inauguration de la fresque "Moncrabeau" réalisée par l'artiste namurois Kahef sur le bâtiment Proximus. L'inauguration se fera en présence des 40 Molons, qui interpréteront leur plus beau Bia Bouquet, mais aussi de l'artiste Kahef ainsi que du Consul de France à Namur et de Frédéric Laloux de l'asbl NEW. L'inauguration se terminera autour d'un traditionnel péket de l'amitié offert par l'asbl #Namur Inc.. À partir de 12h00 sera organisé un Barbecue urbain par le resto-snack Crocus, situé au n°8 de la rue Moncrabeau. Pour les gourmands qui souhaitent tester l'expérience, la réservation est souhaitée. Toute la journée aura lieu une exposition de gravures de l'artiste Albert Dandoy, intitulée sobrement Vues de Namur. Grâce à trente œuvres, vous pourrez redécouvrir le Namur d'autrefois à travers les yeux d'un des plus célèbres peintres namurois. L'accès à l'exposition est gratuit et celle-ci aura lieu au sein de l'ancien garage Saroléa, au n°10 de la rue Moncrabeau."

Toute la journée seront aussi proposées aux férus d'histoire locale des visites guidées de la rue Moncrabeau. Sans doute la visite guidée la plus courte de Belgique puisque la rue fait à peine une centaine de mètres! Le guide Richard Dessart nous annonce qu'il y aura des secrets à découvrir! Les départs se feront sur demande auprès du guide et les visites, d'une durée approximative d'un quart d'heure, sont elles aussi gratuites.

La nouvelle fresque street-art de Namur sera donc inaugurée officiellement rue Moncrabeau, en présence de l'artiste Kahef. Une date qui n'est pas due au hasard. La fresque représente d'un côté un Menteur gascon du village de Moncrabeau et de l'autre un Molon namurois. Cette inauguration aura donc lieu avant le traditionnel concours des menteurs... Et ce sont même deux membres de l'Académie des Menteurs de Moncrabeau qui dévoileront la plaque qui expliquera la fresque aux passants et aux touristes.

"L'artiste Sébastien Limbourg (alias Kahef) a réalisé cette fresque en hommage à Moncrabeau. Si Moncrabeau est le nom de la société des 40 Molons, c'est aussi celui d'un petit village de 828 habitants, en Gascogne qui créa l'Académie des Menteurs en 1748. C'est ce village qui a inspiré les Namurois pour créer le groupe que l'on connaît aujourd'hui et son célèbre concours de Menteries. La fresque représente d'un côté un Menteur gascon et de l'autre un Molon namurois. Petit détail qui sera compris par les Moncrabelais, et moins par les Namurois, une chèvre se trouve au milieu de la fresque. C'est le symbole du village, qui lui a donné son nom. Moncrabeau signifiant littéralement le Mont des Chèvres.Le message, mi-wallon mi-français, des personnages est résolument optimiste. Depuis leurs siècles d'existence, ils en ont vécu des crises mais sont toujours là, plus fringants que jamais!"

Sébastien Limbourg est bien connu des amateurs de street-art à Namur. En 2016, il était déjà à la manœuvre pour la très photogénique fresque de la rue Basse-Marcelle mettant en scène des Échasseurs. Cette année, dans le cadre de « Namur Ville Fleurie » il a été sollicité pour décorer de nombreuses bornes électriques ainsi que pour la réalisation d'une fresque printanière dans la rue du Beffroi. La fresque de la rue Moncrabeau a été rendue possible grâce à l'aimable aide de Proximus qui a mis à disposition une partie de sa façade. Le projet est issu d'une collaboration entre le snack-brasserie « Crocus », seul commerce de la rue, et l'asbl #Namur Initiatives Citoyennes qui y est basée. Celle-ci s'encadre dans les projets « Puls'action » soutenus par la ville de Namur. Des plantes ainsi que d'autres clins d’œil historiques et folkloriques y trouveront place prochainement pour transformer la rue en véritable jardin des Moncrabelais.