Il devra répondre du meurtre de Marie-Claire Wauthier, morte étouffée par sa petite-culotte

Le samedi 3 juin 2017, Marie-Claire Wauthier, 59 ans a été découverte au n° 8 de la rue Gustave-Docq à Gembloux par les pompiers de la Zone de police Nage. Bâillonnée, ligotée aux poignets et aux chevilles et attachée à son lit. L’autopsie a confirmé que Marie-Claire est morte étouffée par sa petite culotte et sans doute étranglée. Pour faire croire à un vol suite à ce jeu sexuel qui avait mal tourné, Lonnie Meunier, 28 ans au moment des faits, un jeune père de famille de Chiny, lui aurait volé sa carte de banque et aurait bouté le feu au matelas au moyen d’un appareil électrique placé près des draps. Sans casier judiciaire, il s’était rendu à la police le lendemain des faits. Il avait dans la foulée été placé sous mandat d’arrêt pour meurtre et incendie volontaire.