Mes parents ne me disaient pas tout - Mémoires de la Seconde Guerre mondiale en province de Namur est à découvrir au complexe sportif de Sombreffe, du 12 au 27 mars 2022. Cette exposition provinciale retrace les grandes étapes du conflit telles que les ont vécues les citoyens de la province, et en particulier les enfants. Comme à chaque halte, elle sera accompagnée d'une riche déclinaison locale, comprenant des panneaux d'exposition et des vitrines mettant en valeur des documents et objets propres à l'histoire de Sombreffe. Des témoignages, écrits et oraux, seront également présentés.

L’ensemble est le fruit d'un travail long de plusieurs mois pour un petit groupe de citoyens, soutenu par l'ASBL Samaravia. En 2020, ces férus d'histoire locale ont d'ailleurs édité une belle publication proposant une synthèse de l'histoire de Sombreffe durant la guerre.

En marge de l’exposition, un « circuit mémoriel » a également été élaboré. Concrètement, une brochure intitulée Sur les traces de la résistance dans la région de Sombreffe reprend 16 haltes qui valorisent une trace mémorielle (nom de rue, monument aux morts, lieu de résistance) à travers la commune. Pour chaque halte, une brève explication est fournie. Ce circuit d'environ 25 kilomètres peut se faire en voiture.

La brochure sera prochainement disponible au téléchargement sur le site http://www.patrimoineculturel.org.

En pratique : Du 12 au 27 mars – ouvert les samedis, dimanches et mercredis, de 14 à 18 heures + sur réservation pour les groupes scolaires et autres. Complexe sportif de Sombreffe, Allée de château Chinon 5 à 5140 Sombreffe. Infos et réservations : Hervé Legros – 0494 379 033 – hervelegros@yahoo.fr