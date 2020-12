Comme il y a un mois (voir ci-contre), le thème de l’insécurité s’est invité au conseil communal ce mardi soir. Richard Dessart, habitant du centre-ville, a interpellé les élus, déclarant qu’il ne faisait plus bon vivre à Namur. Il a entre autres évoqué les trafics de drogue, bagarres, agressions, intimidations, dégradations et les odeurs putrides. Le tout illustré par des faits précis et datés. Il a ensuite demandé quelles étaient les pistes d’actions envisagées par la Ville.

Regrettant "un chapelet de faits égrenés hors contexte", Maxime Prévot, président de la Zone de Police, lui a malgré tout répondu que cette problématique était au centre de son attention depuis de nombreux mois. "J’avais déjà rappelé lors de mon discours des fêtes de Wallonie que je ne tolérais pas cet accroissement d’insécurité. Nous avons prévu un budget pour engager sur fonds propres des agents supplémentaires mais tout l’enjeu est de trouver ces moyens humains."

Malgré tout, la solution miracle n’existe pas. Il n’y aura jamais un policier à chaque coin de rue en permanence. On assiste à une paupérisation accrue des centres urbains et Namur n’échappe pas à la règle. "Il y a plus de marginaux qu’auparavant et, attirés par l’accompagnement social mis en place chez nous, ils viennent d’autres villes." L’héroïne amenée par la filière hollandaise a aussi aggravé les faits de toxicomanie. "Au sein de notre Service d’Enquête et de Recherche, nous avons une section toxicomanie. Nous devons être l’une des rares villes en Wallonie dans ce cas.’"

Lors des trois dernières années, on note plus de 30.000 interventions policières dans la corbeille. "On connaît toute la problématique des bandes urbaines, des squats et de la mendicité. Chaque semaine, je veux de la Police une grosse opération ciblée. Dans certains quartiers, le Square Léopold et la Place de la Station notamment, il y a un urgent besoin de revitalisation urbaine pour amener un plus qualitatif. Cette insécurité ne nous indiffère pas, c’est un objet de préoccupation permanente."