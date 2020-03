Le hall sportif de Basse Enhaive sera réquisitionné pour abriter les SDF dans les conditions de sécurité et de confinement prescrits

De nouvelles mesures ont été annoncées à 15h par le bourgmestre de Namur Maxime Prévot. Parmi elles, des dispositions concernent les personnes qui vivent dans la rue. Devant tous les espaces associatifs fermés, elles se sentaient perdues et abandonnées. "Il y avait des tensions liées à cette perte de repères même si des binômes des associations de terrain allaient à leur rencontre pour leur donner les dernières informations et leur renseigner l'endroit où étaient distribuées les petits-déjeuners et lunch packets (4 rue Saint-Nicolas)", précise le coordinateur adjoint du relais social urbain namurois Olivier Hissette.

L'adresse est encore valable ce mercredi, le temps que les équipes de la Ville, du CPAS et les associations mettent en place les conditions de sécurité et de fonctionnement pour cet accueil qui durera autant de temps que le confinement décrété par le conseil de sécurité. D'autres communes devront aussi veiller à abriter leurs SDF, c'est une demande expresse de la région wallonne. "Entendre tout le monde dire 'restez chez vous', quand on vit dans la rue, ça ne voulait rien dire", observe un sans abri namurois.

A Namur, l'abri de nuit et l'abri supplétif de Jambes proposaient trop de promiscuité entre les personnes alors que les distances sociales prescrites sont d'un mètre cinquante entre chaque individu. Au hall sportif de Basse Enhaive, une septantaine de lits individuels (pas superposés comme à l'abri de nuit) seront disposés de manière assez espacées pour respecter les recommandations. "Les douches et sanitaires seront accessibles en permanence", assure Maxime Prévot. Ces derniers jours, l'hygiène était un réel problème, plusieurs lieux proposant aux sans-abris de se doucher ayant fermé.

Côté repas, un petit-déjeuner et un repas de midi préparé par les restos du cœur seront servis. En ce qui concerne le linge, la laverie sociale La Petite Bouée sera accessible 4 jours par semaine, contre maximum deux actuellement. Voilà qui devrait partiellement rassurer la population namuroise de la rue qui ne peut plus compter sur la manche: le centre-ville, les églises et endroits habituels étant désertés.

"L’objectif est d’assurer la continuité des services essentiels et vitaux, en évitant au maximum les regroupements de personnes. Certaines structures ont dû fermer leurs portes pour respecter les mesures de sécurité ou par manque de volontaires. Le réseau se réorganise en conséquence", avait annoncé Philippe Noël, la veille. "Le Dispositif d’Urgence sociale reste joignable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 au 0800/124.20. D’autres services sont toujours disponibles et offerts par les organisations partenaires, tels que le Relais Santé sur rendez-vous".