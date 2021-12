Dans le cadre des adaptations du Plan de transport décembre 2020-2023, la SNCB augmente à nouveau son offre de trains à partir du 12 décembre prochain. Ces adaptations se déroulent en plusieurs phases, en fonction de la disponibilité de l’infrastructure, du matériel roulant et du personnel disponible. Une grande partie des adaptations avaient déjà été réalisées en décembre 2020.

Dans les provinces de Namur et du Hainaut, pour offrir plus de possibilités de voyage vers et depuis les grandes villes tard le soir, de nouveaux trains seront ajoutés en semaine depuis Ottignies/Charleroi vers Namur et depuis Namur vers Charleroi, ainsi que depuis Namur vers Liège.

Les voyageurs sont invités à consulter le planificateur de voyage de la SNCB sur l’application mobile ou le site internet pour connaître ce que cela implique pour leur trajet.