La récente décision de détruire le sous-sol du site sans laisser aux archéologues le temps de fouiller ces vestiges: "un manque de vision et de considération pour notre patrimoine"

Nous en avons fait état: une pétition en ligne circule pour demander au Parlement wallon de suspendre la démolition des vestiges archéologiques situés sous la future Maison des Parlementaires, une extension du Parlement wallon destinée notamment à donner plus de confort de travail aux élus. Elle devrait être terminée pour juin 2022. Et le permis d'urbanisme était conditionné à 4 mois de fouilles préventives qui ont permis des découvertes majeures.

Or, ces fouilles ont été suspendues par les mesures de confinement. Là où les archéologues pensaient reprendre où ils étaient arrêtés lorsque les chantiers de fouilles seront à nouveau autorisés, ils ont été surpris et scandalisés d'apprendre que le Parlement wallon avait autorisé le démarrage du chantier de terrassement et donc la destruction/condamnation des couches médiévales, mérovingiennes et même romaines et des trésors d'histoire namuroise qui s'y trouvent.

Tant les professionnels du Patrimoine que les citoyens s'en émeuvent de la décision de pouvoir public alors que, juste à côté, le promoteur privé du parking du Grognon avait fait preuve d'une souplesse remarquable pour que les archéologues et techniciens puissent fouiller au maximum le berceau de Namur. Tous s'accordent à dire que retrouver des vestiges aussi bien conservés en milieu urbain est très rare.

"La justification de cette démolition – éviter des délais supplémentaires aux travaux de construction afin de relancer l’économie dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 – est estimée incohérente par la SAN". Comme le personnel de l'Agence pour le Patrimoine, la Société archéologique de Namur appelle les citoyens à saisir le politique et ce dernier à réagir d'urgence: la pelle mécanique est arrivée sur le chantier ce mercredi matin et les travaux de terrassement pourraient démarrer ce jeudi.

"La récente décision de détruire le sous-sol du site sans laisser aux archéologues le temps de fouiller ces vestiges et d’y découvrir ce qui autrement deviendra inaccessible à jamais est d'une inexcusable incohérence. A l’échelle de l’histoire, les délais réclamés aujourd’hui ne sont que broutilles comparés à cette occasion unique d’étudier et de comprendre notre passé. Nos responsables politiques ne veulent-ils laisser d’autre souvenir que celui d’avoir saccagé un site historique sans l’étudier et saboté le travail des scientifiques dont ils vantent par ailleurs la compétence, reconnue en Belgique comme à l’étranger ?", interroge la Société archéologique de Namur

Le verdict est sévère. Pour la SAN, le Parlement wallon donne l’impression "d’un manque de vision et de considération pour notre bien commun, le patrimoine" alors qu'elle avait reçu de la même institution la possibilité de sauver des éléments d’architecture dans les immeubles voués à la destruction (cheminées, pieds d’escalier, portes, placards et autres pièces patrimoniales. Une décision saluée par la SAN qui permettrait d’améliorer nos connaissances du bâti namurois et de la vie quotidienne des Namurois.

La Société archéologique de Namur partage donc l’indignation citoyenne et invite chacun à signer la pétition lancée en ligne pour suspendre ces travaux et laisser aux archéologues le temps de mener leur mission à bien. Plus de 5.000 signatures ont été récoltées sur Change.org (Titre de la pétition: Les parlementaires wallons détruisent notre patrimoine : réagissons!) au moment d'écrire ces lignes. "La SAN reste confiante. Elle est certaine, qu’avec l’aide et les encouragements de chaque amateur du patrimoine, les autorités politiques wallonnes reviendront à plus de raison et de cohérence."

